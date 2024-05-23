Сергей Жуков столкнулся с трудным разводом, распадом группы "Руки Вверх!" и сражением против болезни

Музыкальный вдохновитель: путь Сергея Жукова к успеху и борьба с препятствиями

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Жуков, известный музыкант, создал поп-группу, чьи хиты до сих пор звучат на дискотеках 90-х. Он также является успешным продюсером и ресторатором. В 2018 году его поклонники подозревали, что артист смертельно болен, но это оказалось преувеличением. Жуков продолжает радовать слушателей как своими старыми хитами, так и новыми треками, такими как "Слэмятся пацаны", созданный совместно с Little Big.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Сергея Жукова @sezhukov

Он также проявил себя в области продюсирования, работая с такими артистами, как Акула, "Фактор 2" и группа "Сказка". В этом году он стал наставником в "Новой Фабрике звезд". Кроме того, его успех распространяется и на ресторанный бизнес, который приносит ему значительный доход.

Несмотря на успехи, жизнь Жукова была далека от безоблачной. Трудоголизм привел к разводу с первой женой и стал причиной развития серьезной болезни. Он столкнулся с тяжелыми потерями, включая смерть отца и борьбу с болезнью собственного тела.

С болезнью ему пришлось долго бороться, но в итоге он победил и взял из этого урок, став более внимательным к своему здоровью. Сейчас он активно продолжает работать в индустрии развлечений и радует своих поклонников новыми проектами. Кроме того, его семья радуется прибавлению — в минувшем декабре его жена Регина подарила мужу сына Эвана.