Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Глазунов: владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей
Семечко станет деревом: даём советы
Турист попал в перестрелку и погиб в национальном парке в Африке
СК "Гайде" выявила мошенническую схему с инсценированным ДТП
Кинологи ответили, почему собака лижет ноги хозяина
Сок нельзя пить по утрам натощак из-за влияния на желудок
Врач Чуракина: овощи и фрукты помогают в профилактике инсульта
Астрономы нашли давно пропавшие карликовые галактики и их слишком много
Избавьтесь от второго подбородка: семь эффективных упражнений для лица
Сергей Жуков столкнулся с трудным разводом, распадом группы "Руки Вверх!" и сражением против болезни

Музыкальный вдохновитель: путь Сергея Жукова к успеху и борьба с препятствиями

1:31
Шоу-бизнес

Сергей Жуков, известный музыкант, создал поп-группу, чьи хиты до сих пор звучат на дискотеках 90-х. Он также является успешным продюсером и ресторатором. В 2018 году его поклонники подозревали, что артист смертельно болен, но это оказалось преувеличением. Жуков продолжает радовать слушателей как своими старыми хитами, так и новыми треками, такими как "Слэмятся пацаны", созданный совместно с Little Big.

Музыкальный вдохновитель: путь Сергея Жукова к успеху и борьба с препятствиями
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Сергея Жукова @sezhukov

Он также проявил себя в области продюсирования, работая с такими артистами, как Акула, "Фактор 2" и группа "Сказка". В этом году он стал наставником в "Новой Фабрике звезд". Кроме того, его успех распространяется и на ресторанный бизнес, который приносит ему значительный доход.

Несмотря на успехи, жизнь Жукова была далека от безоблачной. Трудоголизм привел к разводу с первой женой и стал причиной развития серьезной болезни. Он столкнулся с тяжелыми потерями, включая смерть отца и борьбу с болезнью собственного тела.

С болезнью ему пришлось долго бороться, но в итоге он победил и взял из этого урок, став более внимательным к своему здоровью. Сейчас он активно продолжает работать в индустрии развлечений и радует своих поклонников новыми проектами. Кроме того, его семья радуется прибавлению — в минувшем декабре его жена Регина подарила мужу сына Эвана.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Daily Mail: изменения в дефекации могут быть ранним признаком рака толстой кишки
Страховщики рассказали, сколько стоит затопить соседей
Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание
Ветеринары рассказали, почему кошка прижимает уши
Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете
Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Готовить окрошку россиянам стало дороже
Брокколи противопоказана к употреблению при заболеваниях ЖКТ
Четыре способа оставаться в форме при напряженном графике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников