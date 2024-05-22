Певицу Максим ранил медведь во время фотосессии: "Кровяные царапины на спине"

Марина Абросимова, известная как певица Максим, рассказала о своём опыте общения с огромным бурым медведем.
Певица Максим разместила в "Инстаграме"* серию красивых снимков с медведем. Она рассказала, что во время фотосессии старалась быть поаккуратнее с диким зверем, однако ран избежать не удалось.
"Он, убирая нежно с моего плеча свою лапу, оставил на память кровяные царапины на спине", — написала артистка под фото.
Такой опыт не испугал певицу. Она объяснила, что встреча с медведем помогла ей прийти в себя. Она уверена, что медведь её лечил.
"Он снисходительно поцеловал меня в маковку", — рассказала звезда.
Ранее певица Максим похвасталась спортивными достижениями дочери.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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