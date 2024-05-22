Певицу Максим ранил медведь во время фотосессии: "Кровяные царапины на спине"

Певицу Максим поцарапал бурый медведь во время съёмки

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, рассказала о своём опыте общения с огромным бурым медведем.

Фото: https://www.instagram.com/maksimartist by Инстаграм певицы Максим is licensed under public doman

Певица Максим разместила в "Инстаграме"* серию красивых снимков с медведем. Она рассказала, что во время фотосессии старалась быть поаккуратнее с диким зверем, однако ран избежать не удалось.

"Он, убирая нежно с моего плеча свою лапу, оставил на память кровяные царапины на спине", — написала артистка под фото.

Такой опыт не испугал певицу. Она объяснила, что встреча с медведем помогла ей прийти в себя. Она уверена, что медведь её лечил.

"Он снисходительно поцеловал меня в маковку", — рассказала звезда.

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