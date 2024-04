Стало известно, как рак Кейт Миддлтон повлиял на ее отношения в принцем Уильямом

Отношения принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон стали крепче после того, как у женщины диагностировали рак. Об этом пишет издание Hello!.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain