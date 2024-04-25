Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристам в России предлагают подарки за бронирование гостиниц
Валерий Меладзе указал в своем райдере две бутылки виски и 15 бутылок колы
Деми Мур готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом: "Оно будет эмоциональным"
Ветеринары назвали породы собак, которые не стоит заводить
Кристина Асмус показала термобельё взрослой женщины
Телеведущая Аврора рассказала о доверительных отношениях с мужем
Соус "Каталина": заправка для салата или маринад для мяса
PRL: огромные и непредсказуемые волны возникают в океане из-за ветра
Певица Катя Лель собирается майские праздники провести на Мальдивах
Стало известно, как рак Кейт Миддлтон повлиял на ее отношения в принцем Уильямом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали ближе после новостей о раке

0:54
Шоу-бизнес » Зарубежный

Отношения принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон стали крепче после того, как у женщины диагностировали рак. Об этом пишет издание Hello!.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали ближе после новостей о раке
Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Королевский биограф Роберт Джобсон уверен, что принц Уильям стал более внимательным к супруге на фоне ее проблем со здоровьем.

"Им обоим приходится нелегко, во многом как родителям, поскольку они пытаются найти равновесие между психологическим благополучием детей и серьезным заболеванием. Однако нет никаких сомнений, что Уильям — опора для Кэтрин", — сказал Джобсон.

Кейт Миддлтон 22 марта сообщила, что во время операции на брюшной полости у нее обнаружили рак на первоначальной стадии. Сейчас ей необходимо проходить профилактическую химиотерапию.

Ранее телеведущая Аврора рассказала о своих отношениях с мужем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью
Последние материалы
PRL: огромные и непредсказуемые волны возникают в океане из-за ветра
Певица Катя Лель собирается майские праздники провести на Мальдивах
Ортопед Сергеев рассказал, чем опасны попытки накачать только пресс или ягодицы
Трендовые оттенки волос в этом сезоне - теплые, насыщенные и природные
Выращивание огурцов в вермикулите
Музыкант Филипп Киркоров установил в доме умные туалеты золотого цвета
Мотоэксперт Потапенко: неопытные мотоциклисты пренебрегают экипировкой
Экономист Лобода оценил покупательную способность рубля
Райана Гослинга заподозрили в использовании филлеров для лица
Муж Яны Поплавской прокомментировал инцидент с водителем: "Оказаться может каждый"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников