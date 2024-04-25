Стало известно, как рак Кейт Миддлтон повлиял на ее отношения в принцем Уильямом

Отношения принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон стали крепче после того, как у женщины диагностировали рак. Об этом пишет издание Hello!.
Королевский биограф Роберт Джобсон уверен, что принц Уильям стал более внимательным к супруге на фоне ее проблем со здоровьем.
"Им обоим приходится нелегко, во многом как родителям, поскольку они пытаются найти равновесие между психологическим благополучием детей и серьезным заболеванием. Однако нет никаких сомнений, что Уильям — опора для Кэтрин", — сказал Джобсон.
Кейт Миддлтон 22 марта сообщила, что во время операции на брюшной полости у нее обнаружили рак на первоначальной стадии. Сейчас ей необходимо проходить профилактическую химиотерапию.
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