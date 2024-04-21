Представитель российского МИД Мария Захарова пишет стихи. Песня на ее произведение получила награду

Песня Марии Захаровой победила на премии "Шансон года"

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Исполнительница Любовь Успенская в рамках премии "Шансон года" была награждена престижной статуэткой "Золотой гриф". Автором песни, которая получила награду, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Композиция "Сила моя со мной" стала третьей совместной работой певицы Любови Успенской и дипломата Марии Захаровой.

Впервые Успенская вышла на сцену с песней на свой юбилей 24 февраля. При этом слова родились у автора, по ее словам, после общения с певицей.

Мария Захарова услышала фразу "Сила моя со мной" от Успенской, а композицию на эти слова она посвятила России.

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