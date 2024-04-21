Представитель российского МИД Мария Захарова пишет стихи. Песня на ее произведение получила награду

Исполнительница Любовь Успенская в рамках премии "Шансон года" была награждена престижной статуэткой "Золотой гриф". Автором песни, которая получила награду, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Композиция "Сила моя со мной" стала третьей совместной работой певицы Любови Успенской и дипломата Марии Захаровой.
Впервые Успенская вышла на сцену с песней на свой юбилей 24 февраля. При этом слова родились у автора, по ее словам, после общения с певицей.
Мария Захарова услышала фразу "Сила моя со мной" от Успенской, а композицию на эти слова она посвятила России.
Ранее Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к пластическим операциям.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.