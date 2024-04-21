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Представитель российского МИД Мария Захарова пишет стихи. Песня на ее произведение получила награду

Песня Марии Захаровой победила на премии "Шансон года"

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Шоу-бизнес

Исполнительница Любовь Успенская в рамках премии "Шансон года" была награждена престижной статуэткой "Золотой гриф". Автором песни, которая получила награду, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Песня Марии Захаровой победила на премии "Шансон года"
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Композиция "Сила моя со мной" стала третьей совместной работой певицы Любови Успенской и дипломата Марии Захаровой.

Впервые Успенская вышла на сцену с песней на свой юбилей 24 февраля. При этом слова родились у автора, по ее словам, после общения с певицей.

Мария Захарова услышала фразу "Сила моя со мной" от Успенской, а композицию на эти слова она посвятила России.

Ранее Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к пластическим операциям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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