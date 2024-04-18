Стала известна дата премьеры фильма неизлечимо больной Селин Дион про ее борьбу с недугом

Канадская певица Селин Дион анонсировала выход документального фильма, в котором будет рассказано об ее неизлечимой болезни. Об этом она сообщила в своем блоге.
Кинолента получила название "Я: Селин Дион" и выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 25 июня. Режиссером картины стала номинантка на премию "Оскар" Ирен Тейлор Бродски.
Сообщается, что фильм продемонстрирует "честный взгляд из-за кулис на борьбу с болезнью, изменившей жизнь суперзвезды". Помимо этого его стоит расценивать как любовное послание Селин своим поклонникам.
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