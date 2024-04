Стала известна дата премьеры фильма неизлечимо больной Селин Дион про ее борьбу с недугом

Канадская певица Селин Дион анонсировала выход документального фильма, в котором будет рассказано об ее неизлечимой болезни. Об этом она сообщила в своем блоге.

Фото: youtube.com by канал The Late Late Show with James Corden is licensed under public domain