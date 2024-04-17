Свекровь певицы Алексы ответила на обвинения звёздной невестки в чёрной магии

Свекровь певицы Алексы опровергла предположение о том, что она хочет навредить невестке с помощью чёрной магии.
В 2022 году Алекса решила больше не общаться с матерью своего мужа Лилией Соловьёвой. Она также запретила женщине приближаться к внучке. Выпускница "Фабрики звёзд" считает, что свекровь наводит на неё порчу.
Соловьёва заверила, что не хочет зла матери своей внучки.
"Я люблю свою внучку! Как я могу делать порчу самому родному для неё человеку? Для меня — это святое. Ей только здоровья, счастья и ума", — выразила своё мнение родительница фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.
Женщина не оставляет надежды на общение с внучкой Ариадной.
Ранее сообщалось, что певица Алекса вышла замуж после пяти лет отношений.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.