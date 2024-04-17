Свекровь певицы Алексы ответила на обвинения звёздной невестки в чёрной магии

Свекровь Алексы заверила невестку, что не наводила на неё порчу

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Свекровь певицы Алексы опровергла предположение о том, что она хочет навредить невестке с помощью чёрной магии.

Фото: https://www.instagram.com/aleksa___official by Инстаграм певицы Алексы is licensed under public domain

В 2022 году Алекса решила больше не общаться с матерью своего мужа Лилией Соловьёвой. Она также запретила женщине приближаться к внучке. Выпускница "Фабрики звёзд" считает, что свекровь наводит на неё порчу.

Соловьёва заверила, что не хочет зла матери своей внучки.

"Я люблю свою внучку! Как я могу делать порчу самому родному для неё человеку? Для меня — это святое. Ей только здоровья, счастья и ума", — выразила своё мнение родительница фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

Женщина не оставляет надежды на общение с внучкой Ариадной.

Ранее сообщалось, что певица Алекса вышла замуж после пяти лет отношений.