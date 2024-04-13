Как сейчас выглядит 12-летняя дочь Дэвида Бекхэма

Бывший футболист Дэвид Бекхэм в своем блоге опубликовал снимок с 12-летней дочерью Харпер. Поклонники не оценили подпись, которую оставил спортсмен в публикации.
Бекхэм сфотографировался с наследницей на каком-то мероприятии, где оба были наряжены. Дэвид отметил, что его девочка "растет, поэтому мальчики, готовьтесь".
Подписчики звезды не стали скрывать своего возмущения и отметили, что такого рода шутки стоило оставить в прошлом.
"Прекратите без конца ее фотографировать — лучше дайте ей хорошее образование, которое вы не потрудились обеспечить сыновьям", — возмутились читатели Daily Mail.
Также поклонников футболиста возмутило то, что 12-летняя Харпер сидит на коленях у отца.
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