Как сейчас выглядит 12-летняя дочь Дэвида Бекхэма

Дэвида Бекхэма раскритиковали за подпись к фото с 12-летней дочерью

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший футболист Дэвид Бекхэм в своем блоге опубликовал снимок с 12-летней дочерью Харпер. Поклонники не оценили подпись, которую оставил спортсмен в публикации.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Дэвида Бекхэма в Инстаграм is licensed under public domain

Бекхэм сфотографировался с наследницей на каком-то мероприятии, где оба были наряжены. Дэвид отметил, что его девочка "растет, поэтому мальчики, готовьтесь".

Подписчики звезды не стали скрывать своего возмущения и отметили, что такого рода шутки стоило оставить в прошлом.

"Прекратите без конца ее фотографировать — лучше дайте ей хорошее образование, которое вы не потрудились обеспечить сыновьям", — возмутились читатели Daily Mail.

Также поклонников футболиста возмутило то, что 12-летняя Харпер сидит на коленях у отца.

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