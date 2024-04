Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "МК" заявил, что после увольнения с телеканала НТВ у него существенно снизились доходы, но он никогда не жил на широкую ногу.

Фото: youtube.com by канал Василий Козлов. Беседы is licensed under public domain