Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

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Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"

Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "МК" заявил, что после увольнения с телеканала НТВ у него существенно снизились доходы, но он никогда не жил на широкую ногу.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Фото: youtube.com by канал Василий Козлов. Беседы is licensed under public domain

По его словам, его вполне устраивают те скромные деньги, которые он зарабатывает сейчас за участие в различных телепрограммах в качестве эксперта. Самое важное для мужчины это питание, которым занимается его мама.

"Я не голодаю. Мне надо быть сытым всегда, иначе я буду очень злой. Никаких диет не соблюдаю: я бы протянул ноги на них", — заявил мужчина.

При этом ему постоянно поступают предложения о работе на телевидении.

Ранее стало известно, что Евгения Кунгурова похоронили в Заречном.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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