Певица Земфира* сделала селфи со своим музыкальным кумиром: выросла на её песнях

Земфира* исполнила свою мечту и сфотографировалась с любимой певицей

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Земфира* поделилась радостью от встречи с любимой исполнительницей.

Фото: https://www.instagram.com/zemfiralive by Инстаграм земфиры is licensed under public domain

Рок-певица Земфира* опубликовала в своём Инстаграм** снимок с темнокожей иностранной дивой.

Звезда не смогла сдержать бурных эмоций от встречи со своим кумиром.

"Я так часто слышала фразу: "Я вырос/ выросла на твоих песнях". Вы себе не представляете. И вот сегодня сама её произнесла", — рассказала о своём счастье знаменитость.

Земфира* подписала совместное селфи с инстранной звездой.

"Я и моя любимая певица Skin", — написала автор и исполнительница хита "Хочешь?"

*признана Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской