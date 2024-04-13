Певица Земфира* сделала селфи со своим музыкальным кумиром: выросла на её песнях

Певица Земфира* поделилась радостью от встречи с любимой исполнительницей.
Рок-певица Земфира* опубликовала в своём Инстаграм** снимок с темнокожей иностранной дивой.
Звезда не смогла сдержать бурных эмоций от встречи со своим кумиром.
"Я так часто слышала фразу: "Я вырос/ выросла на твоих песнях". Вы себе не представляете. И вот сегодня сама её произнесла", — рассказала о своём счастье знаменитость.
Земфира* подписала совместное селфи с инстранной звездой.
"Я и моя любимая певица Skin", — написала автор и исполнительница хита "Хочешь?"
*признана Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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