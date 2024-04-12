Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Фото: https://vk.com/stepanenko1953 by ВК-аккаунт Елена Степаненко is licensed under public domain

Подруга юмористки дизайнер Наталья Магола оставила в наследство Степаненко 2 квартиры в элитном доме у морского побережья в Сочи и гараж. Общую стоимость недвижимости риэлторы оценили в 73 миллиона рублей.

Подарком от покойной подруги для Степанеко стал также дорогостоящий антиквариат.

Родственники умершей женщины пытаются оспорить в суде завещание в пользу Елены Степаненко. Они отмечают, что Магола страдала опухолью мозга, поэтом не могла принимать адекватные решения.