Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.
Подруга юмористки дизайнер Наталья Магола оставила в наследство Степаненко 2 квартиры в элитном доме у морского побережья в Сочи и гараж. Общую стоимость недвижимости риэлторы оценили в 73 миллиона рублей.
Подарком от покойной подруги для Степанеко стал также дорогостоящий антиквариат.
Родственники умершей женщины пытаются оспорить в суде завещание в пользу Елены Степаненко. Они отмечают, что Магола страдала опухолью мозга, поэтом не могла принимать адекватные решения.
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