Скандал в мире Гарри Поттера: почему Роулинг злится на звезд фильма?

Роулинг подала намеки, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон за их твердую и громкую поддержку трансгендерного сообщества.
Автор "Гарри Поттера", выступающая критически по отношению к трансгендерной тематике, выразила свои мысли в Twitter*, вызвав новую волну споров и обсуждений. Рэдклифф и Уотсон неоднократно выступали в поддержку трансгендерного сообщества, что привело к конфликту между ними и Роулинг.
* — запрещенная социальная сеть.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.