Скандал в мире Гарри Поттера: почему Роулинг злится на звезд фильма?

Роулинг подала намеки, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон за их твердую и громкую поддержку трансгендерного сообщества.

Фото: Wikipedia by Executive Office of the President is licensed under public domain