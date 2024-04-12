Скандал в мире Гарри Поттера: почему Роулинг злится на звезд фильма?

Роулинг намекнула, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роулинг подала намеки, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон за их твердую и громкую поддержку трансгендерного сообщества.

Фото: Wikipedia by Executive Office of the President is licensed under public domain

Автор "Гарри Поттера", выступающая критически по отношению к трансгендерной тематике, выразила свои мысли в Twitter*, вызвав новую волну споров и обсуждений. Рэдклифф и Уотсон неоднократно выступали в поддержку трансгендерного сообщества, что привело к конфликту между ними и Роулинг.

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