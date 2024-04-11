Сердобольная Волочкова попросила суд смягчить приговор инвалиду-колясочнику, которого сама засудила

Волочковой стало жалко инвалида-колясочника, на которого она подала в суд

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова призвала судей не отправлять в тюрьму инвалида-колясочника, который выманил у неё жалостью 500 тысяч рублей.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Экс-прима Большого театра записала видео в обнимку с ивалидом-колясочником Олегом Павлецовым, которому суд вынес приговор по делу о мошенничестве.

"Инвалидная коляска не даёт право совершать мошеннические действия", — написала звезда балета в Инстаграм*.

Волочкова объяснила, что мужчина обманул её на полмиллиона рублей, надавив на жалость.

"Я проявила милосердие просила суд строго не наказывать Олега Павлецова и не лишать его реально свободы", — объяснила Анастасия, отметив, что на иждивении у мужчины находится несовершеннолетний ребёнок.

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