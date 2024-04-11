Сердобольная Волочкова попросила суд смягчить приговор инвалиду-колясочнику, которого сама засудила

Анастасия Волочкова призвала судей не отправлять в тюрьму инвалида-колясочника, который выманил у неё жалостью 500 тысяч рублей.
Экс-прима Большого театра записала видео в обнимку с ивалидом-колясочником Олегом Павлецовым, которому суд вынес приговор по делу о мошенничестве.
"Инвалидная коляска не даёт право совершать мошеннические действия", — написала звезда балета в Инстаграм*.
Волочкова объяснила, что мужчина обманул её на полмиллиона рублей, надавив на жалость.
"Я проявила милосердие просила суд строго не наказывать Олега Павлецова и не лишать его реально свободы", — объяснила Анастасия, отметив, что на иждивении у мужчины находится несовершеннолетний ребёнок.
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