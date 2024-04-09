Юморист Максим Галкин* показал, как наслаждается отдыхом на море в Израиле: "Ихтиандр"

Максим Галкин* поделился с подписчиками курортным контентом.
Шоумен опубликовал в социальных сетях видео, на котором наслаждается отдыхом на море. На кадрах шоумен катается на мини-плавсредстве с моторчиком.
"Скоро лето. Из собрания сочиненией "свежие мысли". Том 5-ый: "Незамысловатое", — подписал кадры супруг Аллы Пугачёвой.
Подписчики артиста проявили осведомлённость и заявили, что юморист отдыхает в Элайте на Красном море в Израиле.
"Классно, а мы-то думали, Николаев — дельфин, а оказалось…";
"Ихтиандр";
"Хочу в Израиль", — писали интернет-пользователи под постом шоумена.
* признан Минюстом РФ иностранным агентонтом
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.