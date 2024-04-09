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Юморист Максим Галкин* показал, как наслаждается отдыхом на море в Израиле: "Ихтиандр"

Максим Галкин* показал свои морские ныряния

0:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин* поделился с подписчиками курортным контентом.

Максим Галкин* показал свои морские ныряния
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public domain

Шоумен опубликовал в социальных сетях видео, на котором наслаждается отдыхом на море. На кадрах шоумен катается на мини-плавсредстве с моторчиком.

"Скоро лето. Из собрания сочиненией "свежие мысли". Том 5-ый: "Незамысловатое", — подписал кадры супруг Аллы Пугачёвой.

Подписчики артиста проявили осведомлённость и заявили, что юморист отдыхает в Элайте на Красном море в Израиле.

"Классно, а мы-то думали, Николаев — дельфин, а оказалось…";

"Ихтиандр";

"Хочу в Израиль", — писали интернет-пользователи под постом шоумена.

* признан Минюстом РФ иностранным агентонтом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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