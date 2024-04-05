Стало известно, как на самом деле себя чувствовала Лолита из-за бойкота на фоне участия в "голой" вечеринке

Анита Цой рассказала о грустных глазах Лолиты после бойкота на ТВ

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анита Цой в беседе с "МК" рассказала, что артистка Лолита Милявская тяжело переживает устроенный бойкот на ТВ и медиапространстве из-за "голой" вечеринки.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Цой не стала скрывать, что эмоциональное состояние коллеги находится "на пределе", поэтому ее здоровье вызывает обеспокоенность.

"При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена — как вода для цветка", — поделилась исполнительница.

По ее словам, такого долгого перерыва в работе у Милявской никогда не было, но она оплатила все неустойки коллективу и прокатчикам.

В настоящее время Лолита испытывает финансовые трудности, но от помощи коллег отказывается. Цой считает ее профессиональным артистом и порядочным человеком.

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