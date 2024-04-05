Стало известно, как на самом деле себя чувствовала Лолита из-за бойкота на фоне участия в "голой" вечеринке

Певица Анита Цой в беседе с "МК" рассказала, что артистка Лолита Милявская тяжело переживает устроенный бойкот на ТВ и медиапространстве из-за "голой" вечеринки.
Цой не стала скрывать, что эмоциональное состояние коллеги находится "на пределе", поэтому ее здоровье вызывает обеспокоенность.
"При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена — как вода для цветка", — поделилась исполнительница.
По ее словам, такого долгого перерыва в работе у Милявской никогда не было, но она оплатила все неустойки коллективу и прокатчикам.
В настоящее время Лолита испытывает финансовые трудности, но от помощи коллег отказывается. Цой считает ее профессиональным артистом и порядочным человеком.
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