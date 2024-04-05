Асмус показала, как выглядела в начале отношений с худым Харламовым

Кристина Асмус выложила старое фото с Гариком Харламовым и назвала его "родным"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Кристина Асмус в своем блоге поделилась архивным фотоснимком десятилетней давности, на котором стоит в окружении нескольких человек, среди которых ее бывший муж, юморист Гарик Харламов.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Она отметила, что этот кадр является раритетом.

"Это 10 лет назад в Сочи на фестивале "Comedy" с любимыми, родными", — подписала публикацию Кристина.

При этом поклонники решили, что это очередной намек на восстановление отношений бывших возлюбленных, воспитывающих дочь Анастасию. За последнее время оба в публичном пространстве делают теплые заявления в адрес друг друга.

Известно, что комик не хотел разрушать семью, чтобы воспитывать дочь, так как сам рос без отца.

Ранее невестка показала 77-летнюю актрису Татьяну Васильеву без парика.