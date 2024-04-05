Асмус показала, как выглядела в начале отношений с худым Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус в своем блоге поделилась архивным фотоснимком десятилетней давности, на котором стоит в окружении нескольких человек, среди которых ее бывший муж, юморист Гарик Харламов.
Она отметила, что этот кадр является раритетом.
"Это 10 лет назад в Сочи на фестивале "Comedy" с любимыми, родными", — подписала публикацию Кристина.
При этом поклонники решили, что это очередной намек на восстановление отношений бывших возлюбленных, воспитывающих дочь Анастасию. За последнее время оба в публичном пространстве делают теплые заявления в адрес друг друга.
Известно, что комик не хотел разрушать семью, чтобы воспитывать дочь, так как сам рос без отца.
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