Как сейчас выглядит лишившаяся волос Татьяна Васильева

Невестка показала 77-летнюю Татьяну Васильеву без парика рядом с внучкой

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невестка 77-летней актрисы Татьяны Васильевой показала ее на видео без парика. На опубликованных кадрах звездная бабушка нянчится с внучкой.

Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

Васильева призналась, что давно уже избавилась от родных волос и предпочитает носить парики, так как не желает зависеть от мнения окружающих.

При этом ее практически невозможно увидеть лысой, но ее невестка опубликовала видео звезды без парика. Артистка сидела рядом с внучкой в домашней обстановке.

Знаменитость не стеснялась своего внешнего вида, с учетом того, что она заметно похудела.

У актрисы пятеро внуков — четверо детей от сына Филлипа и внук от дочери Елизаветы Мартиросян.

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