Как сейчас выглядит лишившаяся волос Татьяна Васильева

Невестка 77-летней актрисы Татьяны Васильевой показала ее на видео без парика. На опубликованных кадрах звездная бабушка нянчится с внучкой.
Васильева призналась, что давно уже избавилась от родных волос и предпочитает носить парики, так как не желает зависеть от мнения окружающих.
При этом ее практически невозможно увидеть лысой, но ее невестка опубликовала видео звезды без парика. Артистка сидела рядом с внучкой в домашней обстановке.
Знаменитость не стеснялась своего внешнего вида, с учетом того, что она заметно похудела.
У актрисы пятеро внуков — четверо детей от сына Филлипа и внук от дочери Елизаветы Мартиросян.
Ранее мать Тимати назвала нынешнюю возлюбленную рэпера искренней и открытой.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.