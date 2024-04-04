Блогер Соболев объяснил, как ему удалось снять с себя клеймо иностранного агента

Блогер Соболев рассказал, как избавился от статуса иноагента

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Освобождённый от статуса иноагента блогер Николай Соболев раскрыл рецепт избавления от клейма иностранного агента.

Фото: https://vk.com/sobolevbro by ВК-аккаунт Николая Соболева is licensed under public domain

Соболев дал интервью YouTube-каналу "Повесточка". В беседе он заверил, что не предпринимал никаких особенных действий, которые помогли бы ему снять с себя статус иностранного агента.

"Надеялся, верил, но ничего специально, я акцентирую на этом внимание, не делал для того, чтобы выйти из этого статуса. Нет такого, что кто-то может написать в своих Telegram-каналах для того, что Николай Соболев избавился от статуса иностранного агента, так как он поменял свою риторику на 180 градусов", — сказал блогер.

Ранее Николай Соболев предположил, что с Максима Галкина* не захотят снимать статус иноагента, так как он продолжает высказываться в поддержку Украины.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.