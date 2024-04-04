Блогер Соболев объяснил, как ему удалось снять с себя клеймо иностранного агента

Освобождённый от статуса иноагента блогер Николай Соболев раскрыл рецепт избавления от клейма иностранного агента.
Соболев дал интервью YouTube-каналу "Повесточка". В беседе он заверил, что не предпринимал никаких особенных действий, которые помогли бы ему снять с себя статус иностранного агента.
"Надеялся, верил, но ничего специально, я акцентирую на этом внимание, не делал для того, чтобы выйти из этого статуса. Нет такого, что кто-то может написать в своих Telegram-каналах для того, что Николай Соболев избавился от статуса иностранного агента, так как он поменял свою риторику на 180 градусов", — сказал блогер.
Ранее Николай Соболев предположил, что с Максима Галкина* не захотят снимать статус иноагента, так как он продолжает высказываться в поддержку Украины.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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