Ксению Собчак восхитила апрельская погода в Дубае: "Встретила буквально всю Москву"

Ксению Собчак порадовала апрельская погода в Дубае

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, почему апрель в Дубае лучше, чем май.

Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001569770320 by Telegram-канал Ксении Собчак is licensed under public domain

Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фото, на котором её сын Платон резвится на зелёной лужайке в ОАЭ вместе с другими детьми.

Журналистка отметила, что апрельский Дубай лучше, чем майский, так как ещё не жарко.

"За несколько дней встретила буквально всю Москву. Отличное погодное время", — написала Ксения под снимком.

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву удивила аномально тёплая апрельская погода в России.