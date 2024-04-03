Ксению Собчак восхитила апрельская погода в Дубае: "Встретила буквально всю Москву"

Ксения Собчак рассказала, почему апрель в Дубае лучше, чем май.
Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фото, на котором её сын Платон резвится на зелёной лужайке в ОАЭ вместе с другими детьми.
Журналистка отметила, что апрельский Дубай лучше, чем майский, так как ещё не жарко.
"За несколько дней встретила буквально всю Москву. Отличное погодное время", — написала Ксения под снимком.
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