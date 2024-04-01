Мама Либерж Кпадону высказалась о смерти дочери, пролежавшей мёртвой в квартире больше месяца

Мама Либерж Кпадону, узнавшая о смерти дочери из новостных сообщений, прокомментировала трагедию.
Мама Либерж Кпадону, случайно узнавшая о смерти дочери из социальных сетей, рассказала, что ей ничего неизвестно о причине смерти 36-летней звезды "Дома-2". Она отметила, что вылетает в Моску из северной столицы с мужем, чтобы побывать в морге и в полиции.
"Нас в аэропорту будет встречать её подруга, я ещё с ней поговорю. Я просто не представляю, что нас ждёт сейчас в Москве", — сказала женщина.
Звезда телестройки Либерж скончалась в собственной квартире ещё 20 февраля. Её тело обнаружили соседи, так как из квартиры доносился нестерпимый запах.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.