Мама Либерж Кпадону высказалась о смерти дочери, пролежавшей мёртвой в квартире больше месяца

Узнавшая о смерти Либерж Кпадону из соцсетей мать звезды "Дома-2" высказалась о трагедии

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама Либерж Кпадону, узнавшая о смерти дочери из новостных сообщений, прокомментировала трагедию.

Фото: ВК-аккаунт Либерж Кпадону

Мама Либерж Кпадону, случайно узнавшая о смерти дочери из социальных сетей, рассказала, что ей ничего неизвестно о причине смерти 36-летней звезды "Дома-2". Она отметила, что вылетает в Моску из северной столицы с мужем, чтобы побывать в морге и в полиции.

"Нас в аэропорту будет встречать её подруга, я ещё с ней поговорю. Я просто не представляю, что нас ждёт сейчас в Москве", — сказала женщина.

Звезда телестройки Либерж скончалась в собственной квартире ещё 20 февраля. Её тело обнаружили соседи, так как из квартиры доносился нестерпимый запах.