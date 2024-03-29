Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу

Сын певицы Софии Ротару в своем блоге показала фото супруги и публично поздравил ее с днем рождения.
Женщине исполнилось 50 лет, Руслан Евдокименко назвал ее "своей любовью".
София Ротару неоднократно подчеркивала, что смогла выстроить с невесткой теплые и дружеские отношения. Светлана Евдокименко смогла подключиться к семейному бизнесу и стала директором свекрови.
Единственный сын артистки женился на возлюбленной Светлане в 1994 году. Тогда же у них появился сын, которого назвали в честь известного деда — Анатолия Евдокименко. В 2001 году у супругов родилась дочь, которой дали имя в честь бабушки — София.
Внуки звезды проживают в США. Анатолий занимается музыкой, а София посвятила себя модельному бизнесу.
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