"Подарок" для Примадонны. Алла Пугачёва может получить от Минюста статус иноагента к своему 75-летнему юбилею

SHOT: Пугачёву могут признать иноагентом прямо к её юбилею

Министерство юстиции РФ может признать Аллу Пугачёву иностранным агентом к её 75-летнему юбилею, сообщает SHOT.

Фото: d-russia.ru is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

По данным Telegram-канала, Минюст начал изучать такую возможность после запроса Генпрокуратуры. Ведомство активно проверяется источники финансирования российской певицы и её высказывания, включая адресованное Стасу Михайлову заявление о том, что "нормальные люди туда (в Россию — прим. ред.) не собираются возвращаться".

После сбора доказательства Министерство юстиции должно вынести решение в течение 10 дней.

Если это произойдёт, то уже 12 апреля, прямо перед 75-летним юбилеем певицы, её могут объявить иноагентом.

Ранее депутат Госдумы Сергей Соловьёв подтвердил, что процедура присвоения Пугачёвой статуса иноагента уже запущена.