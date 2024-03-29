"Подарок" для Примадонны. Алла Пугачёва может получить от Минюста статус иноагента к своему 75-летнему юбилею

Министерство юстиции РФ может признать Аллу Пугачёву иностранным агентом к её 75-летнему юбилею, сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, Минюст начал изучать такую возможность после запроса Генпрокуратуры. Ведомство активно проверяется источники финансирования российской певицы и её высказывания, включая адресованное Стасу Михайлову заявление о том, что "нормальные люди туда (в Россию — прим. ред.) не собираются возвращаться".
После сбора доказательства Министерство юстиции должно вынести решение в течение 10 дней.
Если это произойдёт, то уже 12 апреля, прямо перед 75-летним юбилеем певицы, её могут объявить иноагентом.
Ранее депутат Госдумы Сергей Соловьёв подтвердил, что процедура присвоения Пугачёвой статуса иноагента уже запущена.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".