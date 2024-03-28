Актёру Андрею Свиридову, известному по роли Гены в сериале "Саша Таня", понадобилась срочная хирургическая операция.
Звезду сериала "Саша Таня" экстренно прооперировали в московской больнице. Помощь хирурга актёру понадобилась из-за инфицирования после ранее проведённой операции на брюшной полости.
Нити, которыми были сделаны швы на животе, начали гнить на коже.
Хирурги оперативно устранили причину инфекции. Ситуацию со здоровьем актёра усугубляет имеющийся сахарный диабет.
Ранее звёздный хирург Тимур Хайдаров отреагировал на новость о смерти пациента.
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