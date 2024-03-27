Юрия Никулина "воскресили" с помощью искусственного интеллекта

Нейросетевой Юрий Никулин снимется в новом российском фильме

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Юрий Никулин, воссозданный с помощью нейросети, сыграет роль в фильме "Манюня: приключения в Москве".

Фото: Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0

Юрия Никулина "воскресили" с помощью искусственного интеллекта. Легендарный советский актёр стал центральным персонажем в комедийной картине режиссёра Дениса Гуляра.

Создатели картины получили согласие на использование образа артиста у родственников Юрия Владимировича.

Ранее нейросетевой Владимир Жириновский заявил, что хочет, чтобы Геннадий Зюганов снялся в фильме о нём.