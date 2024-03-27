Актёр Юрий Никулин, воссозданный с помощью нейросети, сыграет роль в фильме "Манюня: приключения в Москве".
Юрия Никулина "воскресили" с помощью искусственного интеллекта. Легендарный советский актёр стал центральным персонажем в комедийной картине режиссёра Дениса Гуляра.
Создатели картины получили согласие на использование образа артиста у родственников Юрия Владимировича.
Ранее нейросетевой Владимир Жириновский заявил, что хочет, чтобы Геннадий Зюганов снялся в фильме о нём.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.