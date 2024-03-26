Григорий Лепс о трагедии в "Крокус Сити Холл": "Пусть будут прокляты те, кто это сделал!"

В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити холл" произошел ужасный теракт, когда ворвались вооруженные террористы, открыв стрельбу и поджегли концертный зал, что привело к гибели 137 человек.
После происшествия певец Григорий Лепс выразил искренние соболезнования родным и близким жертв теракта и пожелал сил и духа всем пострадавшим.
Он также проклял всех, причастных к этой катастрофе, и пожелал им возмездия за совершенные преступления.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.