Григорий Лепс обрушился с критикой на девушек, которым нужны только деньги

Певец Григорий Лепс в беседе с "Телепрограммой" заявил, что всем девушка нужны деньги, поэтому его в отношениях этот вопрос не беспокоит. К тому же, как отметил музыкант, ему и самому нужны денежные средства.
Артист подчеркнул, что и в женщинах, и в мужчинах его привлекают в первую очередь честность и добропорядочность. Также он, как и любой человек, обращает внимание на внешность.
"Но в основе семейной жизни — нормальные человеческие взаимоотношения", — заявил певец.
Лепс уверен, что честность и порядочность можно совмещать со стремлением заработать деньги.
Ранее актриса Эвелина Бледанс сообщила, что уехала на родину
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.