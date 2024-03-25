Григорий Лепс обрушился с критикой на девушек, которым нужны только деньги

Григорий Лепс заявил, что его не беспокоит стремление девушек к деньгам

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс в беседе с "Телепрограммой" заявил, что всем девушка нужны деньги, поэтому его в отношениях этот вопрос не беспокоит. К тому же, как отметил музыкант, ему и самому нужны денежные средства.

Фото: youtube.com by канал Григорий Лепс - Официальный Канал is licensed under public domain

Артист подчеркнул, что и в женщинах, и в мужчинах его привлекают в первую очередь честность и добропорядочность. Также он, как и любой человек, обращает внимание на внешность.

"Но в основе семейной жизни — нормальные человеческие взаимоотношения", — заявил певец.

Лепс уверен, что честность и порядочность можно совмещать со стремлением заработать деньги.

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