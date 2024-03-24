Слова соболезнования после трагедии в "Крокус Сити Холле": звезды высказывают гнев и обвинения, а комментаторы разжигают огонь

Знаменитости, в том числе Константин Богомолов, Кристина Орбакайте иИван Ургант, используют социальные сети для выражения соболезнований жертвам теракта в "Крокус Сити Холле".
Они подчеркивают страшные последствия нападения и выражают надежду на кару для преступников и их подстрекателей. Однако, некоторые покинувшие Россию артисты, такие как Анатолий Белый* и Андрей Макаревич**, вносят политические и социальные аспекты в свои высказывания, вызывая споры среди своих подписчиков.
Комментарии к постам Максима Галкина*** также становятся полем битвы, где фанаты звезды выражают свое негодование по поводу грубости и злорадства других пользователей.
* — признан иностранным агентом.
** — признан иностранным агентом.
*** — признан иностранным агентом.
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