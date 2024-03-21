Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России. Решение о закрытии бизнеса певца, известного под псевдонимом Артур Пирожков, принято 20 марта 2024 года.
Проверяющие службы нашла недостоверные сведения в регистрационных документах организации.
К примеру, у организации неправильно указан юридический адрес. Грубым нарушением является также неподача декларации о доходах в течение нескольких лет.
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