Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России

Налоговая закроет бизнес Александра Реввы в России

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.

Фото: ВК-аккаунт Александра Реввы

Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России. Решение о закрытии бизнеса певца, известного под псевдонимом Артур Пирожков, принято 20 марта 2024 года.

Проверяющие службы нашла недостоверные сведения в регистрационных документах организации.

К примеру, у организации неправильно указан юридический адрес. Грубым нарушением является также неподача декларации о доходах в течение нескольких лет.

Ранее Александр Ревва показал фотографию с красавицей женой и очаровательными дочерьми.