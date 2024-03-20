Актриса Агата Муцениеце заинтриговала публику романтическим снимком с красавцем-мужчиной

Агата Муцениеце опубликовала фото с красавцем-мужчиной

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце поделилась фото с предполагаемым возлюбленным.

Фото: Инстаграм Муцениеце

Агата Муцениеце порадовала публику романтическим контентом. На кадрах звезда "Закрытой школы" прижимается к красавцу-мужчине и делает с ним сердечко с помощью ладошек.

"Весна навсегда", — гласит подпись к фото.

Подписчикам любовная тема очень понравилась.

"Агата красавица, так хочется, чтобы она была счастлива"; "Была бы красивая пара", — писали фолловеры под постом Агаты.

Выяснилось, что романтичексую фотосессию Агата устроила с актёром Иваном Чуйковым.

Ранее сообщалось, что певицу Полину Гагарину заметили в компании с предполагаемым возлюбленным.