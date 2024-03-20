Актриса Агата Муцениеце заинтриговала публику романтическим снимком с красавцем-мужчиной

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце поделилась фото с предполагаемым возлюбленным.
Агата Муцениеце порадовала публику романтическим контентом. На кадрах звезда "Закрытой школы" прижимается к красавцу-мужчине и делает с ним сердечко с помощью ладошек.
"Весна навсегда", — гласит подпись к фото.
Подписчикам любовная тема очень понравилась.
"Агата красавица, так хочется, чтобы она была счастлива";
"Была бы красивая пара", — писали фолловеры под постом Агаты.
Выяснилось, что романтичексую фотосессию Агата устроила с актёром Иваном Чуйковым.
Ранее сообщалось, что певицу Полину Гагарину заметили в компании с предполагаемым возлюбленным.
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