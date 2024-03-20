Олег Газманов поддержал идею включить его песни в школьную программу

Певец Олег Газманов согласен с инициативой Госдумы включить его песни для изучения в школе.
Народный артист России отметил, что воспримет включение своих песен в школьную программу как большую честь для себя.
"На моих концертах я вижу не только молодёжь и пожилых людей, ко мне приходят очень много детей и они поют практически весь мой репертуар", — цитирует слова Газманова издание "Подъём".
Он отметил, что его песни похожи на композиции пионерских и комсомольских времён. В своём творчестве артист прославляет любовь к Родине.
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