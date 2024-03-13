Надежда Бабкина посетила тяжелораненых солдат: каждый мечтает вернуться обратно в зону СВО

Надежда Бабкина приехала в госпиталь в Крым к бойцам СВО

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Надежда Бабкина поддержала тяжелораненых военнослужащих СВО, находящихся на лечении в госпитале в Крыму.

Фото: Инстаграм Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина приехала с ансамблем "Русская песня" в Крым и отправилась в госпиталь, где лечатся бойцы СВО. Она отметила, что ей движет совесть.

"Практически каждый из них мечтает, подлечившись, обратно вернуться в зону СВО. Да, это опасно. Да, в каждом живет страх — не боится только глупец", — написала певица в своём аккаунте в "Инстаграме"*.

Она уверена, что солдаты стремятся снова отправится туда, где они становятся настоящими мужчинами.

Ранее Максим Галкин** назвал Григория Лепса, Олега Газманова, Надежду Бабкину и Ларису Долину кооперативом "Судорога".

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