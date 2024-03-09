"Новой Фабрики звезд": участники шоу рассказали, почему они недовольны проектом

Участники "Новой Фабрики звезд" жалуются на условия проживания на проекте

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участник "Новой Фабрики звезд" Александр Филин во время румтура признался, что ему, как и его коллегам — Габриэлю Александрову и Семену Полищуку — негде спать. Он надеется, что продюсеру шоу в скором времени решат эту проблему.

Фото: rutube.ru by канал Новая Фабрика звезд is licensed under public domain

Александр Филин, пожаловавшийся на нехватку спальных мест, ранее выступал в шоу "Голос. Дети". В 2018 году он спел дуэтом вместе с Димой Биланом саундтрек к ледовому шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро". На проекте "Новая Фабрика звезд" оказался в команде у наставника Сергея Шнурова.

Помимо Александра Филина на проекте принимают участие и дети звездных родителей — например, сын Тины Канделаки Леонтий и наследник шансонье Михаила Круга Александр.

При этом стоит отметить, что сын генерального директора ТНТ попал в первую же номинацию по решению Сергея Шнурова.

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