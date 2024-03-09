Звезду сериала "Сваты" экстренно госпитализировали из-за травмы

В Москве госпитализирован актер из сериала "Сваты" Васильев

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер театра на Таганке, заслуженный артист РФ Анатолий Васильев госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом пишет "МК", с уточнением, что артист увезли 8 марта, вечером.

Фото: youtube.com by канал Михаил Цитриняк is licensed under public domain

Сообщается, что Васильев упал и получил травму колена. Сейчас он находится в больнице, куда его доставили из квартиры в Большом Власьевском переулке.

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Васильев с 1995-го года служит в московском Театре имени Моссовета. Он играл в спектаклях "Все в саду" и "Ложь для узкого круга". Также он один из создателей спектакля Юрия Любимова "Добрый человек из Сезуана".

Он рассказывал, что покинул сериал "Сваты" из-за поверхностных сценариев.

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