"Окончательно простили?": Киркорову разрешили выступить в Кремле

Your browser does not support the audio element.

Народный артист РФ, музыкант Филипп Киркоров записал свое выступление в Кремлевском дворце перед пустым залом заранее. Об этом пишет "МК".

Фото: commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository