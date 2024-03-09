"Окончательно простили?": Киркорову разрешили выступить в Кремле

Народный артист РФ, музыкант Филипп Киркоров записал свое выступление в Кремлевском дворце перед пустым залом заранее. Об этом пишет "МК".
Дуэт артистов Филиппа Киркорова и Люси Чеботиной был записан утром, перед началом праздничного концерта, так как в этот день у музыканта были съемки в другом проекте.
"У Филиппа был в этот день очень напряженный график. Он не мог вечером выйти на сцену, потому как был занят в другом проекте", — объяснил ситуацию знающий человек.
Киркоров приехал в Кремль с утра, когда зрительский зал был еще пуст, записал свое выступление и уехал по другим делам.
Также стало известно, что Кристину Орбакайте в последний момент убрали из списка выступающих на праздничном мероприятии.
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