6-летняя дочь Полины Гагариной появилась на дне рождения отца

Дочь Гагариной уронила тележку с тортом на празднике отца

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певицы Полины Гагариной опрокинула тележку с тортом на празднике в честь дня рождения отца. Светский фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал видеоролик с инцидентом в своем блоге.

Фото: youtube.com by канал RU.TV is licensed under public domain

Он написал, что эта история получилась не запланированной, но ему будет, что вспомнить через 30 лет.

Дмитрий Исхаков, отметивший свое 46-летие, шесть лет состоял в браке с певицей Полиной Гагариной, которая родила ему дочь Мию. При разводе у бывших возлюбленных возник конфликт, но впоследствии они достигли компромисса по поводу опеки над дочерью.

И фотограф, и певица на протяжении шести лет не показывали лица девочки в соцсетях. Однако в прошлом году артистка решила представить публике свою дочь, пригласив ее на свой концерт. Поклонники считают, что Мия похожа на отца.

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