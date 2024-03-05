6-летняя дочь Полины Гагариной появилась на дне рождения отца

Дочь певицы Полины Гагариной опрокинула тележку с тортом на празднике в честь дня рождения отца. Светский фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал видеоролик с инцидентом в своем блоге.
Он написал, что эта история получилась не запланированной, но ему будет, что вспомнить через 30 лет.
Дмитрий Исхаков, отметивший свое 46-летие, шесть лет состоял в браке с певицей Полиной Гагариной, которая родила ему дочь Мию. При разводе у бывших возлюбленных возник конфликт, но впоследствии они достигли компромисса по поводу опеки над дочерью.
И фотограф, и певица на протяжении шести лет не показывали лица девочки в соцсетях. Однако в прошлом году артистка решила представить публике свою дочь, пригласив ее на свой концерт. Поклонники считают, что Мия похожа на отца.
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