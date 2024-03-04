Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые показали лицо красавицы дочери Софии

Скрывающие детей от публики Павел Воля и Ляйсан Утяшева засветили лицо дочери Софии на шоу.
В "Шоу Воли" Ляйсан Утяшева устроила мужу сюрприз. Она решила воспользоваться эфиром ТВ для того, чтобы уговорить Волю взять ещё одного питомца, щенка породы чау-чау.
Телеведущий был шокирован и признался, что это седьмая собака в их семье.
Воля взял собаку на руки и отдал дочери Софии, которая сидела в зале. Тут камера показала наследницу звёздной пары.
Утяшева родила дочь Софию в 2015-м году. Старший сын звёзд Роберт появился на свет в 2013-м году.
Воля и Утяшева старательно берегут детей от публичности. В социальных сетях они показывают детей только со спины.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.