Джиган пожаловался, что подписал и спрятал свою еду, но её всё равно кто-то погрыз

Джиган пожаловался Самойловой на то, что кто-то сгрыз его еду

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Джиган рассказал, что ему приходится прятать в доме свою еду, однако её всё равно находят и съедают.

Фото: Инстаграм Самойловой

Джиган, который заметно сбросил в весе и привёл себя в отличную физическую форму, страдает от того, что кто-то в доме покушается на его еду.

Рэпер рассказал, что завернул кусок сыра, подписал, что это его еда и убрал молочный продукт на самую высокую полку холодильника. Данные меры, однако, не помогли.

Джиган пожаловался Оксане Самойловой на то, что обнаружил свой спрятанный кусок сыра погрызанным.

"Чисто вайб многодетной семьи", — со смехом отреагировала на жалобы мужа Самойлова.

Ранее Оксана Самойлова посетовала на но то, что её многочисленные вещи не вмещаются в новый малогаборитный дом.