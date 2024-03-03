Джиган пожаловался, что подписал и спрятал свою еду, но её всё равно кто-то погрыз

Рэпер Джиган рассказал, что ему приходится прятать в доме свою еду, однако её всё равно находят и съедают.
Джиган, который заметно сбросил в весе и привёл себя в отличную физическую форму, страдает от того, что кто-то в доме покушается на его еду.
Рэпер рассказал, что завернул кусок сыра, подписал, что это его еда и убрал молочный продукт на самую высокую полку холодильника. Данные меры, однако, не помогли.
Джиган пожаловался Оксане Самойловой на то, что обнаружил свой спрятанный кусок сыра погрызанным.
"Чисто вайб многодетной семьи", — со смехом отреагировала на жалобы мужа Самойлова.
Ранее Оксана Самойлова посетовала на но то, что её многочисленные вещи не вмещаются в новый малогаборитный дом.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.