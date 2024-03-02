Ксения Собчак бурно отреагировала на нападки: "Я сама без пяти минут иноагент"

Ксения Собчак ответила на нападки: "Надо же обязательно доносик настрочить?"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала предположение о том, что закон о запрете на размещение рекламы у иноагентов пойдёт ей на пользу.

Фото: Вк-аккаунт Ксении Собчак

Журналистка сделала репост текста, в котором либеральные спикеры выражают уверенность в том, что к Собчак потянутся рекламодатели, так как остальные площадки будут для них под запретом.

"Господи, как же вы …., ябеды. Пивоваров* (к сожалению, иноагент) — мой друг. Я сама без пяти минут иноагент, но надо же обязательно доносик настрочить, да?" — выразила возмущение Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак высказалась о нападках Ольги Бузовой на Настю Ивлееву.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом