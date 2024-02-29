Уехавшая в США актриса Мария Машкова призналась, что пожертвовала карьерой и встречами с родными

Актриса Мария Машкова поделилась своими тревогами, связанными с жизнью в США

Дочь Владимира Машкова Мария Машкова, которая несколько лет живёт в США, призналась, что её не покидает страх.

Фото: Инстаграм Машковой

Звезда сериала "Не родись красивой" отметила, что очень переживает за Россию, поэтому не может избавиться от страха, несмотря на то, что живёт вдали от родины.

"Даже покинув свою страну, пожертвовав карьерой, а главное — встречами с родными и близкими, и я, и многие из моего окружения, все мы продолжаем испытывать страх", — поделилась своими тревогами дочь народного артиста России Владимира Машкова.

Ранее сообщалось, что Мария Машкова перечислила минусы жизни в США.