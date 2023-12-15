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Уехавшая в США Мария Машкова захотела вернуться в Россию

Шоу-бизнес

Актриса Мария Машкова поделилась своим опытом жизни в США после эмиграции из России. В интервью молдавскому YouTube-каналу Galben, она рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в Америке.

Уехавшая в США Мария Машкова захотела вернуться в Россию
Фото: страница актрисы на кинопоиске

Актриса призналась в постоянном стрессе в США, где ей трудно было найти даже маленькую роль в Голливуде. Она выразила свое желание вернуться в Россию, подчеркнув, что не чувствует себя спокойно в Америке.

Машкова также высказала недовольство высокими ценами и большими налогами в США, утверждая, что многие аспекты жизни стали для нее сложнее в новой стране.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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