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Максим Галкин* показал, как дрессирует свою собаку по кличке Рокки: посмотри, что там в окне

Максим Галкин* показал свою любопытную собаку Рокки: "Дозорный"

0:45
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* приучил свою собаку по кличке Рокки оценивать обстановку за окном.

Максим Галкин* показал свою любопытную собаку Рокки: "Дозорный"
Фото: Инстаграм Галкина

Супруг Аллы Пугачёвой поделился в Инстаграм** видео, на котором дрессирует своего любопытного пса.

"Посмотри, что там в окне", — сказал юморист.

Собака прислушалась к команде хозяина, встала на задние лапы и стала с интересом смотреть в окно. Пародист назвал собаку "дозорным".

Подписчики поинтересовались у шоумена, как называется порода его собаки.

"Шипперке", — ответил Максим.

Ранее Галкин* показал уютный семейный вечер с Пугачёвой и детьми.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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