Максим Галкин* показал, как дрессирует свою собаку по кличке Рокки: посмотри, что там в окне

Шоумен Максим Галкин* приучил свою собаку по кличке Рокки оценивать обстановку за окном.
Супруг Аллы Пугачёвой поделился в Инстаграм** видео, на котором дрессирует своего любопытного пса.
"Посмотри, что там в окне", — сказал юморист.
Собака прислушалась к команде хозяина, встала на задние лапы и стала с интересом смотреть в окно. Пародист назвал собаку "дозорным".
Подписчики поинтересовались у шоумена, как называется порода его собаки.
"Шипперке", — ответил Максим.
Ранее Галкин* показал уютный семейный вечер с Пугачёвой и детьми.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.