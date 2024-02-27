Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После операции по резекции желудка в клинике хирурга Хайдарова умер пациент
Плюсы и минусы многоуровневой клумбы
Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Кинорежиссёр Салбиев встал на сторону Марии Шукшиной в споре о наследстве Василия Шукшина
Для губ, глаз и лица одновременно: чем хороши универсальные косметические средства
Блогер Лерчек пожаловалась на семейный кризис после уголовного преследования
В ГИБДД рассказали водителям, что категорически нельзя делать при покупке авто
Мария Захарова: Шефы "семерки" служат англосаксам, рискуют быть брошенными
Автоэксперт Соколов: автообледенители могут повредить машину
Директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что поблажек сыну в "Новой фабрике звёзд" на ТНТ не будет

Тина Канделаки высказалась об участии сына Леонтия в "Новой фабрике звёзд"

0:42
Шоу-бизнес

Глава ТНТ Тина Канделаки заверила, что никак не может повлиять на результаты проекта ТНТ "Новая фабрика звёзд", в котором принимает участие её сын Леонтий Канделаки.

Тина Канделаки высказалась об участии сына Леонтия в "Новой фабрике звёзд"
Фото: ВК-аккаунт Лео Канделаки

Конкурсантами "Новой фабрики звёзд" стали сын Канделаки Леонтий и сын Михаила Круга Александр.

Тина Гивиевна отметила, что никаких поблажек её сыну на проекте не будет. Все решения будут принимать наставники — Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

"Наставники суровые, они мега-звезды. С ними можно либо пойти до конца и стать обладателем невероятных хитов и творческого материала. Или оказаться в ближайшее время дома", — объяснила телеведущая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Как правильно сажать укроп на даче, чтобы он чувствовал себя хорошо и радовал урожаем
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский опубликовал фото со своим именитым дедушкой
В Карелии обнаружен ранее неизвестный науке минерал
В Карелии обнаружен ранее неизвестный науке минерал
Последние материалы
После операции по резекции желудка в клинике хирурга Хайдарова умер пациент
Тина Канделаки высказалась об участии сына Леонтия в "Новой фабрике звёзд"
Плюсы и минусы многоуровневой клумбы
Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Кинорежиссёр Салбиев встал на сторону Марии Шукшиной в споре о наследстве Василия Шукшина
Для губ, глаз и лица одновременно: чем хороши универсальные косметические средства
Блогер Лерчек пожаловалась на семейный кризис после уголовного преследования
В ГИБДД рассказали водителям, что категорически нельзя делать при покупке авто
Мария Захарова: Шефы "семерки" служат англосаксам, рискуют быть брошенными
Автоэксперт Соколов: автообледенители могут повредить машину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников