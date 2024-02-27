Директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что поблажек сыну в "Новой фабрике звёзд" на ТНТ не будет

Тина Канделаки высказалась об участии сына Леонтия в "Новой фабрике звёзд"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава ТНТ Тина Канделаки заверила, что никак не может повлиять на результаты проекта ТНТ "Новая фабрика звёзд", в котором принимает участие её сын Леонтий Канделаки.

Фото: ВК-аккаунт Лео Канделаки

Конкурсантами "Новой фабрики звёзд" стали сын Канделаки Леонтий и сын Михаила Круга Александр.

Тина Гивиевна отметила, что никаких поблажек её сыну на проекте не будет. Все решения будут принимать наставники — Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

"Наставники суровые, они мега-звезды. С ними можно либо пойти до конца и стать обладателем невероятных хитов и творческого материала. Или оказаться в ближайшее время дома", — объяснила телеведущая.