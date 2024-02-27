Директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что поблажек сыну в "Новой фабрике звёзд" на ТНТ не будет

Глава ТНТ Тина Канделаки заверила, что никак не может повлиять на результаты проекта ТНТ "Новая фабрика звёзд", в котором принимает участие её сын Леонтий Канделаки.
Конкурсантами "Новой фабрики звёзд" стали сын Канделаки Леонтий и сын Михаила Круга Александр.
Тина Гивиевна отметила, что никаких поблажек её сыну на проекте не будет. Все решения будут принимать наставники — Сергей Жуков и Сергей Шнуров.
"Наставники суровые, они мега-звезды. С ними можно либо пойти до конца и стать обладателем невероятных хитов и творческого материала. Или оказаться в ближайшее время дома", — объяснила телеведущая.
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