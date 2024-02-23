Еще одни везды российского шоу-биза стараются поскорее избавиться от недвижимости

Джиган и Оксана Самойлова решили продать свой роскошный коттедж в посёлке Шато-Соверен на Новой Риге. Несмотря на изначальную цену в 200 млн ₽, они устанавливают новую цену — 155 млн ₽.
Пара приняла это решение из-за высокой стоимости аренды предыдущего жилья, где они проживали в последние полтора года. Дом имеет широкие возможности для комфортного проживания семьи с четырьмя детьми, включая просторную территорию, гостевой дом, бассейн и другие удобства.
Цена коттеджа продолжает снижаться и может упасть ещё ниже текущей.
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