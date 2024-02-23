Николай Цискаридзе высказался об эксцентричном поведении Никиты Кологривого

Николай Цискаридзе заступился за Никиту Кологривого

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда балета Николай Цискаридзе объяснил, что думает о поведении звезды сериала "Слово пацана" Никиты Кологривого.

Фото: ВК-аккаунт Никиты Кологривого

Цискаринзе отметил, что Кологривый, как честный налогоплательщик, имеет право на своё мнение. Он не одобрил тех, кто нападает на эксцентричного молодого артиста.

Экс-премьер Большого театра отметил, что ранее учитывали только мнение маститых артистов. Теперь же каждый ведёт свой блог, где делится своими взглядами на жизнь.

"Не нравится — не слушайте! А если выслушиваете человека до конца, то почему потом обвиняете его? Это вы зашли на его страницу. Здесь палка о двух концах", — цитирует слова артиста Пятый канал.

Ранее Николай Цискаридзе назвал имя своего любимого молодого артиста России.