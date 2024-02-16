Цискаридзе назвал имя лучшего молодого актёра страны: талантливейший артист

Звезда балета Николай Цискаридзе заявил, что лучшим молодым российским актёром является звезда сериала "Слово пацана".
Цискаридзе уверен, что лучшим актёром России из числа молодёжи является Иван Янковский, известный по роли Вовы Адидаса в сериале "Слово пацана".
Экс-премьер Большого назвал Янковского-младшего талантливейшим артистом.
Балетмейстер объяснил, что хочет посетить спектакль с участием Ивана, однако не может пока этого сделать из-за плотного рабочего графика.
"Я очень много прочитал о нём хорошего и очень много знаю о нём хорошего", — сказал Цискаридзе.
Ранее актёр Рузиль Минекаев показал жену и дочь.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.