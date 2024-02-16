Цискаридзе назвал имя лучшего молодого актёра страны: талантливейший артист

Цискаридзе рассказал, кого считает лучшим молодым актёром России

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда балета Николай Цискаридзе заявил, что лучшим молодым российским актёром является звезда сериала "Слово пацана".

Фото: ВК-аккаунт Янковского

Цискаридзе уверен, что лучшим актёром России из числа молодёжи является Иван Янковский, известный по роли Вовы Адидаса в сериале "Слово пацана".

Экс-премьер Большого назвал Янковского-младшего талантливейшим артистом.

Балетмейстер объяснил, что хочет посетить спектакль с участием Ивана, однако не может пока этого сделать из-за плотного рабочего графика.

"Я очень много прочитал о нём хорошего и очень много знаю о нём хорошего", — сказал Цискаридзе.

Ранее актёр Рузиль Минекаев показал жену и дочь.