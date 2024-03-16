Певица Бритни Спирс после развода с молодым мужем нашла себе нового бойфренда

Бритни Спирс встречается со своим бывшим домработником после развода

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бритни Спирс встречается со своим бывшим домработником Полом Ричардом Солизом после шести лет брака с Сэмом Асгари.

Фото: commons.wikimedia.org by Kristopher Harris is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно сообщениям, Спирс и Солиз уже познакомились с детьми друг друга.

Солиз имеет судимость, но Бритни якобы закрыла на это глаза. Несмотря на криминальное прошлое молодого мужчины, Спирс, возможно, нравится его внешность или другие физические качества. После недавнего развода Спирс может быть эмоционально уязвима и искать поддержки.

При всем при этом Бритни отрицает слухи о романе в социальных сетях, заявляя, что она "одинока".