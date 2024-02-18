Певец Сергей Жуков прокатился в метро и рассказал, что его там удивило

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, почему ему приходится ездить в метро.
Звезда 90-х опубликовал фото, на котором он запечатлён в метрополитене.
"В Москве пробки были 8-9 баллов, а дела и встречи никто не отменял. Так что по лестнице-кудеснице спускаемся при необходимости под землю, и красота — чётко по времени ты в нужном месте", — написал артист в своём Инстаграм*.
Жуков обратил внимание на то, что в метро многие пассажиры заняты чтением бумажных книг.
"Прям как раньше! И причём молодежи много с книгами сидит", — поделился своими наблюдениями Жуков.
Он отметил, что многие читают роман "Мастер и Маргарита".
Ранее многодетный Сергей Жуков поделился советами по воспитанияю детей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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