Певец Сергей Жуков прокатился в метро и рассказал, что его там удивило

Сергей Жуков поделился своими впечатлениями от поездки в метро

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, почему ему приходится ездить в метро.

Фото: Инстаграм Жукова

Звезда 90-х опубликовал фото, на котором он запечатлён в метрополитене.

"В Москве пробки были 8-9 баллов, а дела и встречи никто не отменял. Так что по лестнице-кудеснице спускаемся при необходимости под землю, и красота — чётко по времени ты в нужном месте", — написал артист в своём Инстаграм*.

Жуков обратил внимание на то, что в метро многие пассажиры заняты чтением бумажных книг.

"Прям как раньше! И причём молодежи много с книгами сидит", — поделился своими наблюдениями Жуков.

Он отметил, что многие читают роман "Мастер и Маргарита".

Ранее многодетный Сергей Жуков поделился советами по воспитанияю детей.

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