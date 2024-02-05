Корчевников подарил 70-летнему Юрию Лозе плот, который надували в несколько ртов

Корчевников подарил Юрию Лозе надувной плот

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Борис Корчевников вручил автору и исполнителю хита "Плот" Юрию Лозе надувное плавательное средство.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы

Юрий Лоза, которому исполнилось 70 лет, стал гостем программы "Судьба человека".

В процессе беседы Корчевников презентовал артисту надувной плот. По словам телеведущего, плот надували его соратники "в несколько ртов".

Когда плот надули, Юрия Лоза встал в него и исполнил свой знаменитый шлягер. Слушал ведущий песню, лёжа на плоту рядом с исполнителем.

Ранее Станислав Садальский поздравил Лозу с юбилеем.