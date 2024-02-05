Корчевников подарил 70-летнему Юрию Лозе плот, который надували в несколько ртов

Борис Корчевников вручил автору и исполнителю хита "Плот" Юрию Лозе надувное плавательное средство.
Юрий Лоза, которому исполнилось 70 лет, стал гостем программы "Судьба человека".
В процессе беседы Корчевников презентовал артисту надувной плот. По словам телеведущего, плот надували его соратники "в несколько ртов".
Когда плот надули, Юрия Лоза встал в него и исполнил свой знаменитый шлягер. Слушал ведущий песню, лёжа на плоту рядом с исполнителем.
Ранее Станислав Садальский поздравил Лозу с юбилеем.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.