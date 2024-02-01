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Садальский поздравил Юрия Лозу с 70-летием

Садальский поздравил с юбилеем Юрия Лозу

0:37
Шоу-бизнес

Станислав Садальский отметил достижения автора и исполнителя песен Юрия Лозы в 70-летний юбилей артиста.

Садальский поздравил с юбилеем Юрия Лозу
Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что актриса Людмила Максакова всегда напевает песню Юрия Лозы "Плот".

"Эту песню написал замечательный Юра Лоза, который сегодня справляет юбилей. Не напрашиваясь в гости, но искренне поздравляю уважаемого музыканта и гражданина", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Владимир Винокур поздравил Льва Лещенко с днём рождения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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