Садальский поздравил Юрия Лозу с 70-летием

Станислав Садальский отметил достижения автора и исполнителя песен Юрия Лозы в 70-летний юбилей артиста.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что актриса Людмила Максакова всегда напевает песню Юрия Лозы "Плот".

"Эту песню написал замечательный Юра Лоза, который сегодня справляет юбилей. Не напрашиваясь в гости, но искренне поздравляю уважаемого музыканта и гражданина", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.