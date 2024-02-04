Гордон выгнал Никиту Кологривого со своего шоу со скандалом

Никита Кологривый устроил скандал на шоу Александра Гордона

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон осадил самоуверенного актёра из сериала "Слово пацана" Никиту Кологривого.

Фото: ВК-аккаунт Никиты Кологривого

Кологривый, который периодически удивляет публику неожиданными высказываниями, отличился на передаче Гордона "Закрытый показ".

Звезду сериала "Слово пацана" попросили высказать мнение о фильме "Подельники" режиссёра Евгения Григорьева.

"Я считаю, что кино про наше сознание и наш быт, и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, из-за нужды определённой", — сказал актёр.

Гордон прервал Кологривого и отметил, что после такой рецензии не стал бы смотреть фильм.

В ответ на это Никита пообещал закончить всю передачу в трёх словах.

Гордон потребовал следовать его установкам, так как тот является гостем на авторской программе. Телеведущий отметил, что Кологривого никто не держит.

В ответ на эту реплику молодой актёр встал и демонстративно вышел из студии.