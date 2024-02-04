Гордон выгнал Никиту Кологривого со своего шоу со скандалом

Телеведущий Александр Гордон осадил самоуверенного актёра из сериала "Слово пацана" Никиту Кологривого.
Кологривый, который периодически удивляет публику неожиданными высказываниями, отличился на передаче Гордона "Закрытый показ".
Звезду сериала "Слово пацана" попросили высказать мнение о фильме "Подельники" режиссёра Евгения Григорьева.
"Я считаю, что кино про наше сознание и наш быт, и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, из-за нужды определённой", — сказал актёр.
Гордон прервал Кологривого и отметил, что после такой рецензии не стал бы смотреть фильм.
В ответ на это Никита пообещал закончить всю передачу в трёх словах.
Гордон потребовал следовать его установкам, так как тот является гостем на авторской программе. Телеведущий отметил, что Кологривого никто не держит.
В ответ на эту реплику молодой актёр встал и демонстративно вышел из студии.
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