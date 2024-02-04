Появилось фото Аллы Пугачевой в Киеве

Дмитрий Гордон вспоминает встречу с Аллой Пугачевой: архивное фото сделанное в 1989 году

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон*, объявленный в розыск в России и признанный иноагентом, поделился в соцсетях архивным фото, на котором он запечатлен с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

Фото: личный инстаграмм аккаунт Дмитрия Гордона by Феликс Розенштейн

Фотография, сделанная в 1989 году в Киеве, представляет собой воспоминания Гордона о временах своей молодости, когда он начинал свою журналистскую карьеру и общался со звездами первого величия.

На снимке видны Гордон и Пугачева возле какого-то здания, где Борисовна предстала в стильном образе с черными джинсами, кофтой и кардиганом, дополненными черными очками. Журналист не уточнил, проводил ли он тогда интервью с певицей или встреча произошла случайно.

*внесён в список экстремистов и террористов, а также признан иноагентом в России.